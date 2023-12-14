Політика

Байден запропонував пакет міграційних змін, який підвищить шанси на допомогу Україні

14 Грудня 2023 07:17
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сша, допомога, байден

Президент США Джо Байден представив пропозицію про зміну прикордонної політики країни, що відкриває нові перспективи для двосторонньої угоди щодо підтримки України.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву сенаторів-республіканців.

За даними видання, республіканці провели закриті дискусії для оцінки усної пропозиції, яка з’явилася після зустрічі міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса із сенаторами 12 грудня. Згідно зі словами сенатора-республіканця Тома Тілліса, пропозиція надає президенту розширені повноваження щодо депортації мігрантів після того, як певна кількість мігрантів без документів перетнуть кордон. Однак радикальні республіканці вважають пропозицію недостатньо суворою.

На поточний момент сенатори-республіканці розглядають імміграційну пропозицію від Байдена, з Тіллісом наголошуючи на необхідності ретельної перевірки серйозності пропозицій. Республіканці в Сенаті та Палаті представників висувають вимогу посилити контроль над імміграцією в рамках схвалення додаткового пакета допомоги в розмірі 106 мільярдів доларів, з яких понад 61 мільярд передбачено для України.


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