Політика

Байден: США відправлять Україні 31 танк M1 Abrams

25 Січня 2023 19:39
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зброя

Сполучені Штати Америки розширять свою військову підтримку України, надавши Києву бойові танки. Відповідну заяву зробив сьогодні президент США Джо Байден під час прес-конференції у Білому домі.

За словами Байдена, Україна отримає 31 одиницю танків M1 Abrams. “Сьогодні я оголошую, що США надішлють 31 танк Abrams Україні – еквівалент українського батальйону”, – сказав він.

За словами американського президента, ці танки разом з іншою військовою допомогою Заходу мають допомогти Україні захистити й звільнити свою територію в збройному протистоянні з Росією.

У своїй промові Байден згадав також, що раніше цього дня Берлін оголосив рішення передати Києву 14 танків Leopard із одночасним дозволом на реекспорт цих випущених у Німеччині машин для третіх країн.

На цей крок відреагував президент України Володимир Зеленський, назвавши його “важливими” та “своєчасними”. “Щиро вдячний Олафу Шольцу та всім нашим друзям у Німеччині”, – написав він у Telegram-каналі.

Раніше Берлін довго не хотів робити одноосібних кроків і чекав, що Вашингтон першим оголосить передачу своїх бойових танків Києву.

Як повідомлялося, першою західною країною, яка погодилася надати Збройним силам України основні бойові танки західного зразка стала Великобританія, котра передасть Києву партію машин Challenger 2.


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