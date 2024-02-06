Політика

Байден накладе вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України

6 Лютого 2024 09:01
читать на русском →
сша, байден
Президент США Джо Байден / Фото Associated Press

Президент США Джо Байден застосує вето до законопроєкту про допомогу Ізраїлю, оскільки вважає його неповним. Адміністрація Байдена хоче включити допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування безпеки кордонів у загальний пакет заходів підтримки.

Про це повідомляє Reuters.

«Адміністрація настійно закликає обидві палати Конгресу відхилити цей політичний виверт і натомість швидко відправити двопартійний закон про надзвичайні додаткові асигнування національної безпеки на стіл президента», — ідеться в заяві.

Протягом кількох місяців адміністрація Байдена разом із демократами та республіканцями Сенату працювала над законопроєктом, який об’єднує реформування імміграційної системи, фінансування прикордонної безпеки, а також надання коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Білий дім висловив рішучу протидію «цьому виверту», стверджуючи, що він не забезпечує безпеку кордону, не допомагає Україні захиститися від агресії Путіна, не підтримує безпеку американських синагог і мечетей, а також відмовляє в гуманітарній допомозі палестинським цивільним особам, які переважно складаються з жінок і дітей.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Лютого 2024 08:13

На Харківщині внаслідок ракетного удару по готелю загинуло немовля
6 Лютого 2024 09:43

СБУ знешкодила агентурну мережу, до якої входили колишні та нинішні посадовці українських спецслужб
6 Лютого 2024 09:01

Байден накладе вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України
6 Лютого 2024 08:03

Керівника департаменту СБУ Семенченка звільнили через стеження за журналістами Bihus.Info — ЗМІ
6 Лютого 2024 07:41

У Нацполіції відреагували на відео “бунту” поліцейських, які не хочуть у штурмову бригаду
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
усі думки