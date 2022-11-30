Суспільство

Багет отримав особливий охоронний статус

30 Листопада 2022 15:14
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ЮНЕСКО

Французький багет внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляється в офіційному аккаунті ЮНЕСКО у Twitter.

Рішення було ухвалено під час 17-ї сесії Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини, яка проходить у Марокко. Багет вибрали з трьох кандидатів від Франції, серед яких були паризькі дахи та свято виноробства у комуні Арбуа у Бургундії, передає CNN.

Багет є символом Франції у всьому світі. Існує кілька міфів про його походження. За однією з легенд пекарі Наполеона Бонапарта вигадали подовжену форму хліба, щоб солдатам було легше його транспортувати. За іншою версією багет винайшов австрійський пекар та артилерійський офіцер Август Цанг.

Щороку у Франції випікається понад шість мільярдів багетів, які в середньому продаються за ціною одного євро.


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