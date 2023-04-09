Політика

Австрія автоматично продовжила дію посвідчень біженцям з України

9 Квітня 2023 16:43
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біженці, австрія

Шукачам притулку, які знайшли прихисток в Австрії, автоматично продовжують дію посвідчення вимушено переміщеної особи.

Відповідний орган відправить його рекомендованим листом за місцем вашої реєстрації, повідомляє Мінреінтеграції.

Якщо на момент доставки нікого не буде вдома, лист передадуть на зберігання у найближче поштове відділення.

Якщо ви не можете забрати лист із поштового відділення у зазначений строк, зверніться до Федерального відомства з питань імміграції та притулку (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl).


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