Аудит Рахункової палати підтвердив завищення цін продуктів для ЗСУ

Рахункова палата під час аудиту підтвердила завищеня цін при закупівлях продуктів в Міністерстві оборони, повідомили в вівторок профільне видання Наші гроші та Цензор, авторка якого працює в антикорупційній раді при Міноборони.

Звіт, який поки що не публікували на сайті РП, стосується першої половини 2023 року.

Узагальнені результати аудиту показали, що міністерство непродуктивно використало 7,4 млрд грн.

“Придбання найбільш вживаних продуктів харчування здійснювалося за цінами, які в середньому на 30% вище ринкових”, – йдеться у звіті.

Добова вартість харчування військовослужбовця Збройних Сил України виявилась набагато вищою, ніж в середньому по сектору безпеки й оборони – 137-144 грн. У СБУ цей показник – 92,5 грн, у Держприкордонслужбы – 95,0 грн, у Головному управлінні розвідки – 101,6 грн, у Нацгвардії – 118,6 грн.

Ще один висновок аудиту полягає в тому, що із 409 найменувань продуктів каталогу майже 75% не мають практичного застосування як для приготування їжі у стаціонарних їдальнях, так і в польових умовах.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі поставлених продуктів, становлять: крупи, макаронні вироби, овочі, спеції та соуси, молочні та кисломолочні продукти, заморожені овочі. Найменшу: крупи швидкого розварювання, риба, м’ясо та м’ясопродукти, напої, мед, джем, шоколад.