Кримінал

Армія РФ скинула КАБ на жилу п’ятиповерхівку в Очеретиному

14 Квітня 2024 11:26
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Протягом доби російські війська вбили трьох мешканців Донеччини, повідомляє Нацполіція України.

Зокрема, керовану авіабомбу «КАБ-500» росія скинула на п’ятиповерховий будинок в Очеретиному. Крім того, по селищу вдарили з артилерії. Наразі відомо про двох поранених. Під завалами будівлі, ймовірно, перебувають люди.

У Нетайловому двоє людей загинули внаслідок авіаудару, прямим влучанням зруйновано приватний будинок.

Новоселидівку окупанти обстріляли з РСЗВ «Ураган» – вбили людину, пошкодили дві приватних оселі та два магазини.

Двоє мешканців зазнали травм внаслідок артилерійської атаки на Красногорівку, ще одна цивільна особа поранена в Богоявленці.

Наслідки обстрілів населених пунктів Донецької області / Фото НПУ

Протягом доби поліція зафіксувала 1892 ворожих обстріли.


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