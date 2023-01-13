Apple зменшила зарплатню Тіму Куку до $49 млн

CEO компанії Apple Тім Кук рекомендував техногіганту скоротити йому зарплату, передає CNN.

Найбільша у світі технологічна компанія заявила, що зменшить цільову зарплату Кука до 49 мільйонів доларів, що на 40% нижче його цільової зарплати за 2022 рік і приблизно половину загальної винагороди Кука в 99,4 мільйона доларів, яку він отримав минулого року.

Переважна більшість винагороди Кука у 2022 році — близько 75% — була пов’язана з акціями компанії, причому половина з них залежала від курсу акцій.

Але акціонери проголосували проти зарплати Куку після того, як торік акції Apple впали майже на 27%. Голосування не має обов’язкової сили, але комітет з компенсацій ради повідомив, що сам Кук вимагав скорочення.

«Комітет з компенсацій збалансував відгуки акціонерів, виняткову продуктивність Apple і рекомендацію пана Кука скоригувати свою компенсацію в світлі отриманих відгуків», — йдеться в щорічній заяві компанії.

Цього року цільову винагороду за акції керівників було скорочено до 40 мільйонів доларів. Близько 30 мільйонів доларів, або три чверті, з них пов’язані з курсом акцій.