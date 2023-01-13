Техно

Apple зменшила зарплатню Тіму Куку до $49 млн

13 Січня 2023 19:39
1
Apple

CEO компанії Apple Тім Кук рекомендував техногіганту скоротити йому зарплату, передає CNN.

Найбільша у світі технологічна компанія заявила, що зменшить цільову зарплату Кука до 49 мільйонів доларів, що на 40% нижче його цільової зарплати за 2022 рік і приблизно половину загальної винагороди Кука в 99,4 мільйона доларів, яку він отримав минулого року.

Переважна більшість винагороди Кука у 2022 році — близько 75% — була пов’язана з акціями компанії, причому половина з них залежала від курсу акцій.

Але акціонери проголосували проти зарплати Куку після того, як торік акції Apple впали майже на 27%. Голосування не має обов’язкової сили, але комітет з компенсацій ради повідомив, що сам Кук вимагав скорочення.

«Комітет з компенсацій збалансував відгуки акціонерів, виняткову продуктивність Apple і рекомендацію пана Кука скоригувати свою компенсацію в світлі отриманих відгуків», — йдеться в щорічній заяві компанії.

Цього року цільову винагороду за акції керівників було скорочено до 40 мільйонів доларів. Близько 30 мільйонів доларів, або три чверті, з них пов’язані з курсом акцій.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Січня 2023 19:02
10

Україна сподівається пройти шлях до ЄС менш як за 2 роки – Шмигаль
13 Січня 2023 19:25
10

Глава ЄК: Україна у січні отримає пакет допомоги у 18 млрд євро
13 Січня 2023 18:53
13

Українська авіація завдала 9 ударів по позиціям росіян – Генштаб
13 Січня 2023 17:56
66

В РФ підготували нову методичку щодо висвітлення війни проти України
13 Січня 2023 16:57
32

Росіяни обстріляли з артилерії Дворічну: двоє людей загинули
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
усі думки