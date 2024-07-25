Техно

Apple планує випустити перший складаний iPhone
25 Липня 2024 11:40
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Apple
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Перший складаний iPhone від Apple може вийти у 2026 році. Очікується, що девайс матиме дизайн у стилі Galaxy Z Flip.

Про це пише The Information із посиланням на двох осіб, знайомих із цим питанням.

Нещодавно Apple створила внутрішнє кодове ім’я для складного продукту — V68. Це сигналізує про те, що ідея вийшла за рамки концептуальної стадії, і тепер є офіційним продуктом, який розробляється разом із постачальниками.

Для успішного виробництва типових моделей iPhone від початку до кінця потрібно близько 24 місяців, але розробка складного iPhone може зайняти більше часу, враховуючи, що складні екрани все ще залишаються новою технологією.


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