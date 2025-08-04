Apple AirPods 4 — новий стандарт звуку в лінійці Apple AirPods для України

Лінійка Apple AirPods уже давно завоювала серця меломанів, а модель Apple AirPods 4 підіймає бездротовий звук на новий рівень для користувачів по всій Україні. Завдяки чіпу H2, функціям просторового аудіо, активного шумозаглушення та інтеграції з Siri, ці навушники пропонують преміальний звук і комфорт, бо AirPods безпровідні earbuds ідеально підходять для роботи, розваг і активного способу життя.

Покращений звук із чіпом H2

Навушники AirPods 4 generation оснащені чіпом H2, який забезпечує виняткову якість звуку порівняно з іншими моделями бренду. Оновлена акустична система з драйверами та підсилювачем із високим динамічним діапазоном створює глибокі баси, чіткі високі частоти та збалансовані середні. Функція Adaptive EQ автоматично адаптує звук до форми ваших вух, забезпечуючи персоналізований досвід для користувачів.

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Модель з активним шумозаглушенням (ANC) дозволяє ізолювати зовнішній шум, що ідеально для гамірних середовищ, таких як метро в Харкові чи жваві вулиці Дніпра. Режим прозорості (Transparency Mode) дає змогу чути навколишній світ, коли це потрібно, наприклад, під час прогулянок чи занять спортом. Порівняно з 3 серією, Аірподс 4 пропонують покращену якість звуку та нові функції, як-от Siri Interactions.

Оновлений дизайн для комфорту

Навушники Apple AirPods 4 покоління отримали ергономічний дизайн із коротшою ніжкою, що забезпечує комфорт навіть при тривалому використанні. Apple оптимізувала форму навушників на основі даних про вушні канали, щоб вони ідеально сиділи для більшості користувачів. Захист IP54 від пилу, поту та води робить ці airpods Bluetooth навушники надійними для активного використання, чи то пробіжка у Вінниці, чи дощова погода в Запоріжжі.

Компактний зарядний чохол став на 10% меншим, ніж у попередніх поколінь, і підтримує зарядку через USB-C, бездротову зарядку Qi або charging для Apple Watch (у моделі з ANC). З автономністю до 30 годин і швидкою зарядкою, ці навушники ідеально підходять для динамічного ритму життя в Києві. Функція Find My із вбудованим динаміком у чохлі (для моделі з ANC) спрощує пошук навушників у Львові чи Одесі.

Інноваційні функції для сучасних потреб

Епл Аірподс 4 пропонують персоналізоване просторове аудіо (Spatial Audio) із динамічним відстеженням рухів голови, створюючи ефект об’ємного звуку для фільмів, музики чи ігор на iPhone, iPad чи Mac. Функція Voice Isolation забезпечує кристально чистий звук під час дзвінків, навіть у шумних умовах.

Керування стало ще зручнішим: утримуйте сенсорну панель, щоб викликати Siri, або використовуйте жести голови (кивки для “так” чи похитування для “ні”) для взаємодії з голосовим асистентом. Порівняно з Аірподс Про 2, Аірподс 4 не мають силіконових вкладок, але пропонують компактніший дизайн і подібний рівень шумозаглушення.

Інтеграція з екосистемою Apple

Apple AirPods 4 бездоганно працюють із пристроями Епл, автоматично перемикаючись між iPhone, Apple Watch, iPad, Mac чи Apple TV через ваш Apple Account. Завдяки Bluetooth 5.3 вони також сумісні з пристроями інших брендів, хоча функції на кшталт Spatial Audio доступні лише в екосистемі Епл.

Навушники Apple AirPods 4 встановлюють новий стандарт у лінійці, пропонуючи потужний звук, просторове аудіо, активне шумозаглушення та зручне керування через Siri. Замовляйте Apple AirPods 4 на офіційному сайті STLS та насолоджуйтесь преміальним звуком будь-де.