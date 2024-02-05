Політика

Антикорпуційний комітет ВР визнав оновлений законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики

5 Лютого 2024 19:05
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мобілізація, вру
Верховна Рада України / Shutterstock

Антикорпуційний комітет ВР рекомендував доопрацювати законопроєкт про мобілізацію.

Про це повідомила членкиня комітету Вікторія Сюмар.

“Комітет визнав законопроєкт таким, що містить корупційні ризики знову: і через те, що Кабмін визначатиме хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим. І що Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без жодної чіткості.

І через неясність які документи треба надати для доглядаючих за інвалідами, аби довести факт догляду. І через те, що можуть бути ризики при накладанні стягнення за не відкриття електронного кабінету призовника”.

За словами Сюмар, у законопроєкті все виписано “знову не чітко і сумнівно щодо відповідності до Конституції… ми запропонували як його доопрацювати”.


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