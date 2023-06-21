Суспільство

Американська компанія отримала контракт на 1,1 млрд доларів на випуск ракет: Україна також отримає

21 Червня 2023 10:56
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пентагон, ракети

Американська оборонна компанія Raytheon отримала контракт вартістю понад мільярд доларів на випуск ракет класу “повітря-повітря” AMRAAM.

Про це повідомляється у прес-релізі Пентагона. 

Контрактом передбачено виробництво ракет, телеметричної системи AMRAAM, запасних частин, а також інженерно-технічну підтримку виробництва.

Очікувана дата завершення виробництва – до 31 січня 2027 року.

Цей контракт передбачає незасекречені іноземні військові постачання до Бахрейну, Бельгії, Болгарії, Канади, Фінляндії, Угорщини, Італії, Японії, Нідерландів, Норвегії, Катару, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Південної Кореї, Іспанії, Швейцарії, України і Великої Британії.

AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) — американська всепогодна керована ракета класу “повітря — повітря” середньої дальності.


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