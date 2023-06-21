Американська компанія отримала контракт на 1,1 млрд доларів на випуск ракет: Україна також отримає

Американська оборонна компанія Raytheon отримала контракт вартістю понад мільярд доларів на випуск ракет класу “повітря-повітря” AMRAAM.
Про це повідомляється у прес-релізі Пентагона.
Контрактом передбачено виробництво ракет, телеметричної системи AMRAAM, запасних частин, а також інженерно-технічну підтримку виробництва.
Очікувана дата завершення виробництва – до 31 січня 2027 року.
Цей контракт передбачає незасекречені іноземні військові постачання до Бахрейну, Бельгії, Болгарії, Канади, Фінляндії, Угорщини, Італії, Японії, Нідерландів, Норвегії, Катару, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Південної Кореї, Іспанії, Швейцарії, України і Великої Британії.
AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) — американська всепогодна керована ракета класу “повітря — повітря” середньої дальності.