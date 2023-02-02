Техно

Американська IT-компанія Palantir визнала надання допомоги ЗСУ

2 Лютого 2023 08:24
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війна

Американська компанія Palantir, яка розробляє програмне забезпечення для аналізу корпоративних даних, вперше визнала допомогу українським військовим. За словами голови компанії Алекса Карпа, Palantir допомогла “скоординувати більшу частину цілей для ударів”.

Відповідаючи на запитання агентства Reuters про можливе використання штучного інтелекту, Карп пояснив, що в таких випадках обов’язково повинні враховуватися етичні аспекти: “Якщо ви використовуєте подібний алгоритм для ухвалення військового рішення, але щось йде не так, хто нестиме за це відповідальність?”

Програмне забезпечення Palantier здатне визначати позиції армійських підрозділів за допомогою супутникових знімків та соціальних мереж.


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