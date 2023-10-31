Актори серіалу “Друзі” виступили із заявою після смерті Меттью Перрі

Головний акторський склад серіалу «Друзі» виступив зі спільною офіційною заявою після смерті колеги Меттью Перрі, який зіграв у шоу Чендлера Бінга.

Спільну заяву Дженіфер Еністон, Кортні Кокс, Лайзи Кудроу, Метта Леблана і Девіда Швіммера опублікувало видання People.

«Ми всі дуже спустошені втратою Меттью. Ми були більше, ніж просто колеги по знімальному майданчику. Ми — сім’я», — йдеться в їхній заяві.

Актори зазначили, що наразі потребують часу, щоб «оплакати та пережити цю незбагненну втрату».

«Згодом ми скажемо більше, коли зможемо. Наразі наші думки та наша любов — із родиною Меттью, його друзями та всіма, хто любив його в усьому світі», — йдеться у заяві.

Меттью Перрі помер у віці 54 років. Актора знайшли мертвим 29 жовтня в гідромасажній ванні в його будинку в Лос-Анджелесі. Таблоїд TMZ із посиланням на джерела спершу писав, що актор нібито потонув, а перші служби швидкого реагування прибули на виклик щодо зупинки серця. А згодом ЗМІ уточнило, що Перрі помер у власному будинку після фізичної активності вранці.

Наразі Офіс медичної експертизи округу Лос-Анджелес вимагає додаткових розслідувань причини смерті актора. У записі щодо Перрі судмедексперти вказали в графі причини смерті «відкладено». Так роблять у випадках, коли причину смерті неможливо встановити під час розтину й необхідні додаткові дослідження.

В офісі судово-медичної експертизи уточнили, що провели розтин, але ще чекають на результати токсикологічних звітів. Це може зайняти тижні.

Джерело CNN у правоохоронних органах сказало, що слідчі планують використати токсикологічні звіти, аби визначити, чи могли будь-які сторонні речовини сприяти смерті Перрі. Утім, ніяких злочинів щодо Перрі, за даними видання, не підозрюють.