Кримінал

Витік документів Пентагону: Джеку Тейшейрі висунули звинувачення

14 Квітня 2023 19:24
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пентагон, сша

Підозрюваному у витоку секретних документів 21-річному Джеку Тейшейрі висунули звинувачення. Напередодні його заарештували.

Про це пишуть CNN та The New York Times.

Тейшейру звинувачують у двох окремих пунктах: несанкціоноване зберігання та передання інформації про національну оборону та несанкціоноване видалення і зберігання секретних документів або матеріалів.

Суддя призначив слухання щодо тримання Тейшейри під вартою на середу, 19 квітня. До того часу він залишатиметься під вартою. Підозрюваний офіційно не подав прохання.

Згідно з документом суду, 21-річний хлопець мав допуск до документів під грифом «Цілком таємно» через свою роль у сфері інформаційних технологій у Повітряній національній гвардії США з 2021 року. Принаймні один із документів, опублікованих в інтернеті, був доступний йому через його роботу як охоронця, йдеться у свідченнях під присягою.


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