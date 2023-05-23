Волинську компанію викрили на постачанні до Росії запчастин для підводних човнів

Служба безпеки України викрила волинську компанію на постачанні до РФ компонентів для виробництва підводних човнів.

про це повідомляється на сайті СБУ.

Зазначається, що компанія виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, зокрема підводних човнів.

рідкісні компоненти компанія продавала до Росії через афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями «Л/ДНР», додають у спецслужбі.

За схемою іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам до Росії.

Попередньо встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально «експортували» майже 200 тисяч одиниць запчастин.

Під час обшуків на виробництві та в помешканнях фігурантів співробітники СБУ виявили докази.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом господарського пособництва державі-агресору (ч. 4 ст. 111-1 ККУ). Керівнику волинського підприємства-виробника планують оголосити підозру.