Кримінал

Волинську компанію викрили на постачанні до Росії запчастин для підводних човнів

23 Травня 2023 14:32
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сбу

Служба безпеки України викрила волинську компанію на постачанні до РФ компонентів для виробництва підводних човнів.

про це повідомляється на сайті СБУ.

Зазначається, що компанія виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, зокрема підводних човнів.

рідкісні компоненти компанія продавала до Росії через афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями «Л/ДНР», додають у спецслужбі.

За схемою іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам до Росії.

Попередньо встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально «експортували» майже 200 тисяч одиниць запчастин.

Під час обшуків на виробництві та в помешканнях фігурантів співробітники СБУ виявили докази.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом господарського пособництва державі-агресору (ч. 4 ст. 111-1 ККУ). Керівнику волинського підприємства-виробника планують оголосити підозру.


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