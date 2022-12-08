Кримінал

Вінницький завод під час війни постачав РФ деталі для ремонту військової техніки, – Офіс Генпрокурора

8 Грудня 2022 18:06
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прокуратура

Одне з машинобудівних підприємств України продовжувало постачати до Російської Федерації деталі, які використовують для ремонту військової техніки.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Досліджуються факти торгівлі українських підприємств з РФ та нелегальних поставок продукції для потреб військово-промислового комплексу держави-агресора”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України один із вінницьких машинобудівних заводів продовжив співпрацю із країною-агресором. В умовах воєнного стану керівництво заводу налагодило поставки комплектуючих для ремонту та обслуговування машинобудівної галузі. Це шестерні, секційні насоси, гідромотори, гідравлічне обладнання, які використовуються у військовій техніці.

“Для реалізації протиправної схеми залучено ряд підконтрольних суб’єктів господарювання, з використанням яких через Румунію, Туреччину та Казахстан ввозилися комплектуючі на територію РФ. З метою обходу фінансових обмежень та виведення безготівкових коштів з РФ використовувалися банківські рахунки, відкриті у фінансових установах країн ЄС”, – зазначили в Офісі Генпрокурора.

Протягом 2022 року до РФ експортовано комплектуючі, які використовуються для ремонту військової техніки, на загальну суму понад 51 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях групи компаній та за місцями проживання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб. Вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують торгівлю з РФ.


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