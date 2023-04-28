В Україні вперше судитимуть за екоцид

В Україні вперше за часи незалежності до суду скерували обвинувальний акт за фактом вчинення екоциду. Двох службовців підприємства на Хмельниччині обвинувачують в отруєнні водних ресурсів промисловими скидами.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Обвинувачення стосуються двох відповідальних осіб великого приватного підприємства на Хмельниччині, яке займається виготовленням картонно-паперової продукції.

За даними слідства, начальник і майстер підрозділу тепловодопостачання госптовариства з жовтня 2017 року до січня 2021-го не забезпечили якісне та комплексне очищення промислових стоків підприємства від забруднюючих речовин.

Прокуратура вказує, що у процесі виробництва вони систематично умисно скидали забруднені зворотні води в річку, у тому числі з перевищенням змісту гранично допустимої концентрації забруднюючих токсичних речовин. Через це на ділянці близько 4 км від місця скиду зафіксували повне знищення живих організмів донної фауни.

До правоохоронних органів надходили численні скарги щодо масової загибелі рослинного і тваринного світу в річці, яка є притокою річки Случ. Водний об’єкт розташовується в межах Хмельницької та Житомирської областей.

На момент проведення інженерно-екологічної експертизи стан вод у річці визначено як «дуже брудні». Через забруднення води хімічними речовинами зникла річкова флора і фауна, зруйновано гідроекосистему.

Працівників підприємства обвинувачують за ст. 441 КК України — масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу. За цією статтею їм загрожує від 8 до 15 років за ґратами.