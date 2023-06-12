Унаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 10 людей

Унаслідок підтоплення через підрив окупантами греблі Каховської ГЕС у Херсонській і Миколаївській областях загинули 10 осіб, 42 людини, зокрема семеро дітей, вважаються зниклими безвісти, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Можу повідомити ті цифри, які ми достовірно знаємо: вісім наших громадян загинули на території Херсонської області, двоє – на території Миколаївської області. 42 людини вважаються зниклими безвісти, з них семеро дітей”, – повідомив Клименко в ефірі національного телемарафону.

Водночас він зазначив, що надходить інформація про загиблих на окупованій території на лівому березі.

“Ви знаєте, що вчора під час спроби перебратися на правий берег наших громадян обстріляли, і троє людей загинуло, кількох поранено. Ми відстежуємо цю інформацію. Щойно отримаємо підтверджену інформацію про загиблих або поранених, які залишалися на островах або на лівому березі, ми цю інформацію офіційно оприлюднимо”, – наголосив міністр.