Кримінал

У Сербії подали позов до суду проти ПВК “Вагнера”

19 Січня 2023 20:23
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сербія, вагнер

У Сербії подали позов до суду проти приватної військової компанії “Вагнера”. Причиною для цього стали спроби вербування сербів на війну проти України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву адвоката Чедомира Стойковича.

Стойкович зазначає, що судовий позов від імені сербських громадських структур подано не лише проти ПВК “Вагнера”. Серед відповідачів є особи, які на думку позивачів сприяли вербуванню.

Reuters повідомляє, що серед відповідачів є Росії в Сербії Олександр Боцан-Харченко та голова Агентства державної безпеки та інформації Сербії Олександр Вулін

“У нас є обґрунтовані підозри, що Вулін віддавав накази, директиви та інструкції про те, що діяльність групи Вагнера в Сербії не повинна припинятися”, – заявив адвокат Стойкович.

Посол РФ у Сербії має дипломатичну недоторканність і не може бути притягнутий до відповідальності в країні. Проте через це є йому можуть наказати покинути Сербію.


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