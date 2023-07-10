У Польщі затримали українця, який шпигував для Росії

Співробітники польської Агенції внутрішньої безпеки (ABW) затримали п’ятнадцяту особу, котру підозрюють у роботі в шпигунській мережі на користь Росії. Затриманий виявився громадянином України, котрий перебуває у Польщі з 2019 року.

Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa.

Розслідування ABW під наглядом Люблінської прокуратури стосується шпигунської мережі, яка виконувала завдання для Росії на території Польщі.

Підозрюваний був затриманий 21 червня цього року. Серед затриманих – 15 осіб, їх підозрюють в участі в організованому злочинному угрупуванні у зв’язку з веденням шпигунської діяльності.

У пресслужбі польської прокуратури повідомили, що затриманим є громадянин України, який з 2019 року перебуває у Польщі.

За даними слідства, чоловік слідкував за критичною інфраструктурою, зокрема військовими об’єктами та морськими портами.

Стверджується, що він постійно інформував своїх керівників про результати розвідувальної діяльності, за що отримував винагороду.

Прокурор висунув затриманому звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні та діяльності на користь іноземної розвідки проти інтересів Польщі.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі суд тимчасово заарештував чоловіка на три місяці.

Зазначається, що Агенція внутрішньої безпеки Польщі продовжує роботу задля встановлення деталей діяльності шпигунської мережі та виявлення всіх пов’язаних з нею осіб.