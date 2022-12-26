Кримінал

У Харкові судитимуть колишнього поліцейського, який співпрацював з російськими окупантами

26 Грудня 2022 12:04
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прокуратура

У Ленінському районному суді Харкова судитимуть колишнього поліцейського. За версією слідства, він добровільно перейшов на бік росіян, з якими співпрацював під час окупації селища Шевченкове на Куп’янщині.

Про це 26 грудня повідомила Харківська обласна прокуратура.

“У березні колишній поліцейський відділу поліції №1 Куп‘янського РВП добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками. Зрадник агітував місцевих мешканців вступати до лав окупаційної поліції та виконувати вказівки російських військових”, — йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування прокурори встановили, що підозрюваний агітував жителів селища шукати людей, які викрали зброю та паливо з розбитої військової колони ЗС РФ.

“Він залюбки допомагав окупантам у їх проханнях, наприклад, ремонтував їх автомобілі. Повернувшись до одного з сіл в Харківській області, чоловік переховувався в будинку своїх знайомих, де його і затримали правоохоронці”, — уточнили у пресслужбі.

Нині підозрюваний перебуває під вартою. Обвинувальний акт щодо нього за фактом державної зради направили до суду.

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацію майна.


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