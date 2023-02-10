У Харкові пролунав сильний вибух, окупанти влучили по критичній інфраструктурі

В Харкові під час масштабної тривоги пролунав сильний вибух. Росіяни влучили по критичній інфраструктурі.

Як пише міський голова Харкова Ігор Терехов, росіяни завдали удар по критичній інфраструктурі міста.

“Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами”, – додав Терехов.

За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, який стався біля 10:30 ранку у Харківському районі поранення отримало 7 людей. Двоє з них у важкому стані. Дані уточнюються.