У філії “Лісів України” на Львівщині викрили підпільну криптоферму

Працівники Державного бюро розслідувань викрили діяльність підпільного дата-центру з майнінгу криптовалют, яку облаштували в службових приміщеннях філії “Рава-Руське лісове господарство” державного підприємства “Ліси України”.

Про це повідомляє ДБР.

Організували криптоферму колишній директор, який зараз очолює іншу філію, його заступник, який обіймає посаду директора, головний бухгалтер та інші відповідальні особи.

Встановлено, що понад рік тому в державній установі встановили технологічне обладнання, що забезпечило роботу нелегального майнінг-центру.

Згенерована криптовалюта зберігалася у спеціально створених криптогаманцях посадовців. Кошти за витрачену електроенергію сплачувало державне підприємство, а зловмисники отримували чистий прибуток.

За попередніми підрахунками, збитки склали понад 1,5 млн грн, а фігуранти заробили на цьому щонайменше 4 млн грн. Також через систематичне перевантаження комунальних мереж відбувалося знеструмлення та масштабні перебої з енергопостачанням житлових об’єктів і критичної інфраструктури.