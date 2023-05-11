Кримінал

У центрі Мілана пролунав вибух та спалахнула пожежа

11 Травня 2023 13:42
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італія

У центрі італійського Мілана сьогодні стався потужний вибух. Після чого на місці події спалахнула пожежа, над містом піднялася чорна хмара диму.

Про це повідомляє Sky TG24.

“Сьогодні вранці в Мілані, в районі Порта Романа, сталася велика пожежа. При цьому згідно з першими знімками, зробленими мобільними телефонами, кілька автомобілів загорілися на пірсі Ломбардо”, – передають журналісти.

Місцева поліція повідомила ЗМІ, що, попередньо, вибухнув фургон. Про постраждалих інформації немає.

В мережі тим часом поширюють кадри великого клубу диму, який помітно з різних районів міста.


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