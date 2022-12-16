Кримінал

Сьогодні вранці по території України російські терористи випустили понад 60 ракет

16 Грудня 2022 11:49
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війна

Російські окупанті сьогодні вранці по території України випустили понад 60 ракет.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

Наразі є дані, що росіяни випустили по території України понад 60 ракет, сказав Ігнат.

За його інформацією, запуски здійснювали бомбардувальники Ту-95 ракетами X-535 та X-101, є також дані про пуски “калібрів” із Чорного Моря.

Крім того, зафіксовано запуски ракет С-300 та роботу бомбардувальників Ту-22М3, які запускають ракети Х-22, та помічено роботу МіГ-31к (носіїв “кинжалів”).

За попередніми даними, сказав Ігнат, сили ППО України “спрацювали непогано”. Точніші дані будуть опубліковані пізніше, після того, як вони будуть доведені керівництву ВСУ.


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