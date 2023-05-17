Кримінал

Швейцарія заарештувала понад $113 млн активів Жеваго

17 Травня 2023 10:54
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жеваго

Швейцарія заарештувала понад $113 млн на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є колишній нардеп, акціонер банку АТ Банк “Фінанси та Кредит” Костянтин Жеваго.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Активи заарештували на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва від 26 жовтня 2022 року.

“Наразі ДБР працює над тим, щоб арештовані активи перейшли в управління АРМА заарештованих коштів за сприяння Швейцарської сторони”, — повідомили правоохоронці.

В Україні Жеваго підозрюють у розтраті $113 мільйонів банку Фінанси та Кредит, від чого постраждали інтереси держави та вкладники банку. За даними слідства, протягом 2007—2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Фінанси та Кредит поручився за цю компанію власними коштами та уклав з іншими іноземними банками договори на понад $113 мільйонів (2,9 мільярда гривень). У 2015 році за невиконання зобовʼязань офшорною компанією іноземні банки стягнули $113 мільйонів з рахунків банку Фінанси та Кредит, причому заставу списали відразу після того, як банк оголосили неплатоспроможним.


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