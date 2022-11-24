СБУ завадила вивезенню за кордон майна Богуслаєва

Служба безпеки України розшукала активи президента АТ “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва на сотні мільйонів гривень, це майно намагалися приховано вивезти з України, щоб уникнути його арешту в межах кримінального провадження.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед вилученого – раритетні автомобілі та вогнепальна зброя, а також Скіфське золото і предмети античних часів та Київської Русі.

В результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили учасників оборудки. Ними виявились декілька керівників структурних підрозділів заводу.

Вони намагались сховати майно свого очільника на території підконтрольних комерційних структур. У подальшому посадовці планували нелегально вивезти “активи” за межі нашої держави.

Втім, контррозвідники та слідчі СБУ встановили місцезнаходження цих схованок та їх організаторів.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили:

7 елітних автомобілів, у тому числі 4 раритетних;

катер;

3 мисливські рушниці і гвинтівку;

велику кількість предметів старовини народів Європи.

Все майно направлено на експертизу. Тривають заходи з накладення на нього арешту.

Крім того, СБУ викрила інших представників найближчого оточення “любителя Искандера-М”, які схиляли працівників заводу до збору підписів під “колективним зверненням” щодо пом’якшення міри запобіжного заходу для їхнього керівника.

Для цього застосовували до людей психологічний тиск, погрожуючи звільненням і подальшими “наслідками”.