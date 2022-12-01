СБУ затримала в Лимані жінку, яка пропонувала місцевим жителям сухпайки в обмін на підтримку РФ

Служба безпеки України викрила ще одну ворожу поплічницю в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що місцева жителька сама “вийшла” на загарбників після захоплення міста Лиман у липні 2022 року і запропонувала свою допомогу у війні проти України.

Щоб підтвердити свою прихильність, вона передала окупантам “списки” українських патріотів, які потенційно могли чинити спротив агресору.

Її призначили “головою мікрорайону “Північний”, де колаборантка сприяла поширенню кремлівського режиму і “здавала” агресору учасників руху опору.

Крім цього, вона допомагала загарбникам організовувати незаконний референдум щодо “приєднання” регіону до країни-агресора.

Для забезпечення підтримки “нової влади” і збору потрібної кількості “голосів” вона пропонувала “гумдопомогу” з РФ у вигляді продуктового набору з пропагандистськими листівками.

У разі незгоди підтримати фейковий плебісцит, погрожувала “скаргою” до окупаційних органів та репресіями.

Після звільнення Лиману колаборантка намагалась переховуватись і тим самим уникнути правосуддя, але їй це не вдалося.

Жінці оголошено підозру в колабораційній діяльності. Наразі суд арештував зловмисницю без можливості внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.