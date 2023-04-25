СБУ викрила 11 освітян-колаборантів, які займалися русифікацією захоплених шкіл у Маріуполі

Служба безпеки України викрила 11 освітян-колаборантів, які допомагали окупантам запроваджувати російські програми у школах Донецької області. Серед них є очільники захоплених українських шкіл та відділів освіти.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Правоохоронці ідентифікували «директорку» одного із середніх навчальних закладів Новоазовського району, яка закликала випускників вступати до російських вишів, а після цього — «присвятити себе» праці на користь Росії.

А у Маріуполі викрили колишню вчительку, яка після захоплення міста сама запропонувала їм допомогу. За даними СБУ, жінку призначили «заступницею директора» школи № 26. Правоохоронці кажуть, що одним з перших її рішень було знищення у бібліотеці всіх українських підручників.

Також СБУ зафіксувала злочини очільниці «відділу освіти Маріуполя», яка приймала «звіти» від керівників місцевих навчальних закладів, створені за російськими стандартами.

Усім фігурантам повідомили про підозру за статтею про колабораційну діяльність. За деякими частинами цієї статті може загрожувати довічне позбавлення волі. Щодо чотирьох із них розслідування вже закінчили і планують відправити справи до суду.