Кримінал

СБУ викрила 11 освітян-колаборантів, які займалися русифікацією захоплених шкіл у Маріуполі

25 Квітня 2023 18:14
16
читать на русском →
сбу, окупація

Служба безпеки України викрила 11 освітян-колаборантів, які допомагали окупантам запроваджувати російські програми у школах Донецької області. Серед них є очільники захоплених українських шкіл та відділів освіти.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Правоохоронці ідентифікували «директорку» одного із середніх навчальних закладів Новоазовського району, яка закликала випускників вступати до російських вишів, а після цього — «присвятити себе» праці на користь Росії.

А у Маріуполі викрили колишню вчительку, яка після захоплення міста сама запропонувала їм допомогу. За даними СБУ, жінку призначили «заступницею директора» школи № 26. Правоохоронці кажуть, що одним з перших її рішень було знищення у бібліотеці всіх українських підручників.

Також СБУ зафіксувала злочини очільниці «відділу освіти Маріуполя», яка приймала «звіти» від керівників місцевих навчальних закладів, створені за російськими стандартами.

Усім фігурантам повідомили про підозру за статтею про колабораційну діяльність. За деякими частинами цієї статті може загрожувати довічне позбавлення волі. Щодо чотирьох із них розслідування вже закінчили і планують відправити справи до суду.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Квітня 2023 20:10
38

Обстріл аеродрому Канатове: Суд заарештував ексрозвідника Червінського
25 Квітня 2023 18:56
12

Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар’їнку, – Генштаб
25 Квітня 2023 18:39
49

Україна запроваджує санкції проти Ірану
25 Квітня 2023 18:00
74

Південна Африка заявила про намір покинути МКС, який видав ордер на арешт Путіна
25 Квітня 2023 17:03
80

Сирський назвав головні причини утримування Бахмута
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
усі думки