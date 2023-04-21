Росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури у Вінницькій області

Російські окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури у Вінницькій області дронами-камікадзе Shahed-136.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

За її словами, противник атакував Україну іранськими дронами у ніч проти 21 квітня.

Зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури у Вінницькій області, деталей Гуменюк не називала.

Повітряні сили заявляють, що загарбники запустили до 12 БПЛА із Брянської області, було знищено вісім дронів.