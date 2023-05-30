Російські посадовці намагалися влаштувати свого агента на оборонний завод у Києві

Посадовці міноборони та міністерства економічного розвитку РФ завербували агента у Києві та намагалися влаштувати його на столичний оборонний завод.

Про це інформує Служба безпеки України.

Зловмисниками виявилися співробітник головного управління міжнародного військового співробітництва міноборони РФ полковник Дмитро Гулій та заступник директора правового департаменту міністерства економічного розвитку країни-агресора Віталій Техтелєв.

“На початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно завербували мешканця Києва. Невдовзі чоловік отримав від них завдання – влаштуватися до однієї з оборонних компаній в столичному регіоні. Кінцева мета цього агента – збирати та передавати у РФ розвіддані”, – пише відомство.

Росіян також цікавили наслідки ракетних ударів РФ по критичній інфраструктурі столиці.

У лютому 2023 року СБУ затримала ворожого агента і повідомила йому про підозру у державній зраді. Під час розслідування затриманий надав персональні дані своїх кураторів з РФ.

Правоохоронці теж повідомили обом росіянам про підозру за шпигунство вчинене за попередньою змовою групою осіб.