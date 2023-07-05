Кримінал

Прикордонники посилять контроль за водіями, які перетинають кордон через систему “Шлях”

5 Липня 2023 18:57
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прикордонники, корупція

Державна прикордонна служба посилить контроль за підставами для перетину кордону осіб, зареєстрованих у системі “Шлях”.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Прикордонники фіксують порушення вчинені через систему “Шлях”. Зважаючи на це, ДПСУ посилює заходи стосовно встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особам, зареєстрованим у системі”, – йдеться в повідомленні.

Упродовж червня місяця прикордонники відмовили у виїзді більш як 1300 водіям було відмовлено у виїзді.

20 ліцензіатам тимчасово припинили доступ до системи “Шлях”.

Система “Шлях” дозволяє чоловікам-водіям (волонтерам) легально перетинати кордон України в умовах воєнного стану. Основна мета створення сервісу полягала в усуненні Вона була створена насамперед для усунення корупції у процесі видавання дозволів та спрощення процедури.


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