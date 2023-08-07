Прикордонники Білорусі продірявили огорожу на кордоні з Латвією

Латвія звинуватила білоруських прикордонників у провокації. Ті продірявили огорожу на межі країн, щоб допомогти незаконним мігрантам проникнути до Латвії.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби Латвії.

Інцидент стався у неділю, 6 серпня. Під час моніторингу прикордонники відділу «Каплава» помітили кількох людей, які незаконно потрапили до Латвії, перетнувши огорожу.

Як зазначає Латвія, представники білоруської влади допомогли мігрантам подолати її, перетиснувши дроти. А згодом — залатали сітку, щоб мігранти не могли повернутися до Білорусі.

Усіх порушників кордону перетримали. Чоловіків не допустили до Латвії та повернули до країни відправлення, зазначає прикордонна служба.