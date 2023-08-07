Кримінал

Прикордонники Білорусі продірявили огорожу на кордоні з Латвією

7 Серпня 2023 14:10
читать на русском →
білорусь, латвія

Латвія звинуватила білоруських прикордонників у провокації. Ті продірявили огорожу на межі країн, щоб допомогти незаконним мігрантам проникнути до Латвії.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби Латвії.

Інцидент стався у неділю, 6 серпня. Під час моніторингу прикордонники відділу «Каплава» помітили кількох людей, які незаконно потрапили до Латвії, перетнувши огорожу.

Як зазначає Латвія, представники білоруської влади допомогли мігрантам подолати її, перетиснувши дроти. А згодом — залатали сітку, щоб мігранти не могли повернутися до Білорусі.

Усіх порушників кордону перетримали. Чоловіків не допустили до Латвії та повернули до країни відправлення, зазначає прикордонна служба.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Серпня 2023 16:00

Німеччина відмовилась передавати Україні Taurus
7 Серпня 2023 15:33

Росіяни застосували на півдні хімічні боєприпаси, заборонені Конвенцією
7 Серпня 2023 13:35

Зеленський провів селектор: ситуація на фронті, ОПК і зернова угода
7 Серпня 2023 13:01

У Бундестазі є консенсус щодо передачі Україні ракет Taurus, – нардеп
7 Серпня 2023 11:55

Додому з полону повернули ще 22 українських воїнів
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык
Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації
Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?
усі думки