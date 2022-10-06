Під Харковом знайдено тіла двох закатованих людей

Загиблих виявили у цеху з виготовлення цегли на території підприємства у селищі Куп’янськ-Вузловий. У обох цивільних зв’язані руки за спиною.

Як повідомили у правоохоронних органах, 6 жовтня працівники поліції та прокуратури провели огляд місця події. У померлих виявлені чисельні тілесні ушкодження, що свідчить про їх насильницьку смерть.

Один із загиблих має поранення, схоже на кульове.

Тіла загиблих вилучені та направлені на судово-медичну експертизу. Їх особи та обставини смерті встановлюються.