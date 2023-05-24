Окупанти обстріляли Херсонську область: є поранена

Росіяни вчергове атакували територію Херсонської області. В результаті ворожого удару постраждала місцева жителька.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, сьогодні, 24 травня, російська армія продовжила обстрілювати населені пункти Херсонської області.

В результаті ворожих ударів по Бериславу зафіксовано влучання в будівлю заводу та гуртожитку освітнього закладу, а також пошкодження житлових будинків. Крім того, через мінометний обстріл Новотягинки сталася пожежа в приватному будинку. Наразі на місці працюють рятувальники.

До того ж за даними ОВА, через обстріли Іванівки місцева 60-річна жителька отримала поранення. Її шпиталізували, нині медики надають постраждалій необхідну допомогу.