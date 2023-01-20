На Київщині затримали «послідовницю» херсонського колаборанта Стремоусова

Служба безпеки України затримала на Київщині «послідовницю» херсонського колаборанта Кирила Стремоусова, яка намагалась створити в інтернеті розгалужену мережу російської пропаганди.

Про це повідомляється на сайті СБУ та Офісу генерального прокурора.

Нею виявилася громадянка рф, яка у 2007 році приїхала в Україну та оселилася у Бучанському районі Київської області.

Задокументовано, що жінка підтримувала також зв’язок з дружиною Стремоусова.

За даними правоохоронців, спочатку зловмисниця регулярно брала участь у замовних мітингах антивакцинаторів, організованих Стремоусовим у Києві.

Після повномасштабного вторгнення вона увійшла до мережі інтернет-агітаторів у столичному регіоні. До мережі входили ще понад 20 людей.

Зловмисниця розповсюджувала пропагандистські матеріали, отримані від кураторів з рф. Вона також глорифікувала представників окупаційної адміністрації та представляла російську агресію проти України як внутрішній громадянський конфлікт.

За місцем проживання зловмисниці виявили російські паспорти, заборонену символіку та мобільний телефон, із якого вона адмініструвала пропагандистську групу.