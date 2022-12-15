На Херсонщині зафіксували 64 факти сексуального насильства з боку військових рф

У Херсонській області мобільна група зафіксувала 64 випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК), це більше, ніж в інших звільнених від російських військових областях України.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

“З’ясуванням цих фактів на Херсонщині займається спеціальна мобільна група, яка вже двічі відвідала регіон. У складі групи прокурори, поліцейські, психологи та експерти Global Rights Compliance. Протягом 7-11 грудня вони відвідували звільнені населені пункти й документували випадки злочинів російських військових. Попередній виїзд відбувся у жовтні”, – ідеться у повідомленні.

Члени групи безпосередньо спілкуються з людьми. Розповідають, що саме відноситься до СНПК і чому важливо такі випадки не замовчувати. Пояснюють, яку допомогу постраждалі можуть отримати, як їхні персональні дані будуть захищені. “На жаль, випадки сексуального насильства під час окупації – непоодинокі”, – зазначив прокурор профільного управління Офісу генпрокурора Олександр Клещенко.

Серед найбільш поширених фактів СНПК – примусове оголення, зґвалтування, катування електрострумом геніталій.

“Наше основне завдання – виявити факти сексуального насильства, вчинені російськими військовими. Отримуємо таку інформацію під час спілкування з населенням, головами громад, місцевим медперсоналом. Допомагає, що в складі мобільної групи є жінки і психологи”, – коментує заступник начальника управління превентивної діяльності – начальник відділу дільничних офіцерів поліції ГУНП в Херсонській області Андрій Хурса.

За словами керівника Київського обласного центру соціально-психологічної допомоги, психолога проєкту Asisto (Фонд Сім’ї Андреєвих) Василя Гуменюка, основне завдання психолога в групі – допомогти постраждалим прожити травматичний досвід.

“Здебільшого постраждалі відкриті. Помітна їхня мотивованість в донесенні інформації про тортури до широкої громадськості. Проте присутня захисна реакція у вигляді неприйняття травматичного досвіду та ігнорування необхідності отримання тривалої психологічної допомоги”, – зазначив Гуменюк.

Мобільну групу супроводжували експерти Global Rights Compliance – організації, що спеціалізується на міжнародному гуманітарному, кримінальному праві та захисті прав людей в зонах конфліктів по всьому світу. Експерти використовують цей досвід для впровадження кращих практик, в центрі яких – допомога постраждалим від СНПК.

“Ми супроводжуємо мобільні групи на кожному кроці процесу. За доволі короткий період Офіс генпрокурора показав позитивні зміни. Йдеться про залучення спеціалізованих служб для підтримки психічного здоров’я свідків і постраждалих, відвідування лікарень, місцевих організацій. Сподіваємось і надалі працювати разом, щоб покращувати практику розслідування і судового переслідування сексуальних злочинів”, – поінформували у Global Rights Compliance.