На Харківщині затримали експоліцейського, який працевлаштувався в “народну міліцію”

Чоловік під час окупації Ізюма патрулював захоплене місто та доповідав окупантам про патріотично налаштованих жителів. Під час затримання він намагався втекти, але наступив на російську міну.

Про це 5 жовтня повідомили в Державному бюро розслідувань.

“Зрадник допомагав патрулювати захоплене місто та доповідав своїм кураторам про патріотично налаштованих українців, після чого загарбники починали перевірки цих людей, часто застосовуючи до них тортури”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, чоловік зайняв посаду дільничного інспектора поліції в створеному окупантами “Ізюмському районному управлінні поліції Харківської області”.

Після деокупації Ізюма правоохоронці знайшли чоловіка. Під час затримання він намагався втекти, але наступив на російську протипіхотну міну. Внаслідок підриву отримав травматичну ампутацію стопи.

Затриманому надали медичну допомогу та повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі.