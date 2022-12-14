На Харківщині вилучили близько 300 російських підручників

У Чугуївському районі Харківської області прокурори вилучили сотні підручників з російської федерації.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«Правоохоронці виявили і вилучили чергову партію російських підручників з українського закладу освіти. Цього разу – з ліцею у с. Хотімля на Чугуївщині», – ідеться в повідомленні.

У вівторок, 13 грудня, прокурори Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд ліцею у навчальному закладі та вилучили близько 300 російських підручників для учнів 1-9 класів, якими були обставлені всі шкільні парти.

Крім того, виявлено і три атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка разом з додатками, підписані так званим «главой военно-гражданской администрации Харьковской области».

Огляд проведено в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).