Кримінал

На Харківщині вилучили близько 300 російських підручників

14 Грудня 2022 13:08
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прокуратура

У Чугуївському районі Харківської області прокурори вилучили сотні підручників з російської федерації.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«Правоохоронці виявили і вилучили чергову партію російських підручників з українського закладу освіти. Цього разу – з ліцею у с. Хотімля на Чугуївщині», – ідеться в повідомленні.

У вівторок, 13 грудня, прокурори Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд ліцею у навчальному закладі та вилучили близько 300 російських підручників для учнів 1-9 класів, якими були обставлені всі шкільні парти.

Крім того, виявлено і три атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка разом з додатками, підписані так званим «главой военно-гражданской администрации Харьковской области».

Огляд проведено в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).


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