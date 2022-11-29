На Харківщині судитимуть жінку, яка передавала окупантам дані односельчан

Прокурори направили до суду обвинувальний акт відносно 46-річної жительки села Іванівка. За версією слідства, вона збирала дані односельчан, які згодом передавала російським окупантам.

Про це 29 листопада повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Мешканка добровільно погодилась на співпрацю з окупантами. У приміщенні сільської ради вона роздавала гуманітарну допомогу та поширювала серед односельчан газети з російською пропагандою”, — йдеться у повідомленні.

“Жінка збирала відомості про односельчан та передавала їх російським представникам”, — додає прокуратура.

Жінці оголосили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з можливою конфіскацією майна.

Справу розглядатиме Чугуївський суд.