На Донбасі росіяни обстріляли поліцейських із гуманітаркою

Російські війська завдали удару по екіпажу правоохоронців у місті Красногорівка (Донецька область). Цей обстріл вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

“Вибух під час доставки гуманітарної допомоги жителям Красногорівки”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під ударом опинився екіпаж “Білих янголів” і група цивільних мешканців.

“На щастя, обійшлося без постраждалих. Російський обстріл зафільмував фотограф Finbarr O’Reilly, який знімав репортаж для The New York Times”, – додали у поліції.