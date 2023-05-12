Кримінал

На Донбасі росіяни обстріляли поліцейських із гуманітаркою

12 Травня 2023 17:13
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війна

Російські війська завдали удару по екіпажу правоохоронців у місті Красногорівка (Донецька область). Цей обстріл вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

“Вибух під час доставки гуманітарної допомоги жителям Красногорівки”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під ударом опинився екіпаж “Білих янголів” і група цивільних мешканців.

“На щастя, обійшлося без постраждалих. Російський обстріл зафільмував фотограф Finbarr O’Reilly, який знімав репортаж для The New York Times”, – додали у поліції.


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