Латвія заборонила в’їзд ексведучому «Дождя», який сказав, що телеканал «зміг допомогти» російським військовим

Міністерство внутрішніх справ Латвії заборонило в’їзд колишньому ведучому російського телеканалу «Дождь» Олексію Коростельову, який в етері сказав, що його канал «зміг допомогти» російським військовим.

Про це повідомляє Delfi.

Очільник МВС Крістап Еклонс розглянув пропозицію Служби держбезпеки та вирішив внести Коростельова до так званого чорного список.

Оскільки російський журналіст працював із Грузії та не має візи або права на проживання у Латвії, його не можуть притягнути до відповідальності у цій країні. Коростельов має місяць, щоб оскаржити заборону на в’їзд в латвійському суді.