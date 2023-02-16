Голові Балаклійського райсуду загрожує довічне ув’язнення

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру очільнику Балаклійського райсуду, який під час тимчасової окупації частини Харківської області вирішив змінити рід діяльності й пішов працювати в адміністрацію на агресора.

За інформацією ДБР, окупанти не довірили йому розбудову фейкового окупаційного суду Балаклії та направили до Куп’янська, де він очолив юридичний відділ окупаційної адміністрації.

“На новій посаді зрадник приймав місцевих мешканців та надавав консультації щодо особливостей законодавства загарбників. Після звільнення Куп’янська він встиг втекти до рф”, – йдеться у повідомленні.

Керівнику районного суду заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.