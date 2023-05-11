Кримінал

У Харкові заочно судитимуть військового РФ, який вбив ізюмчанку

11 Травня 2023 17:09
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війна, суд

Прокуратура передала до суду справу російського військового, який вбив жительку Ізюма під час окупації. Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді Харкова.

Про це повідомили 11 травня у Харківській обласній прокуратурі.

За даними досудового розслідування, заступник командира батальйону по озброєнню військової частини 62892, військовослужбовцю 245-ого гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ вбив жительку Ізюма.

“У травні минулого року російські військові залицялись до 36-річної жінки. Окупанти бачили, що жінка ніяк не реагує на їхні “компліменти”, тому вирішили вигадати історії про те, що заберуть її до РФ задля “кращого життя”. 2 червня жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців: саме у цьому місці був WI-FI. Вона хотіла зателефонувати своєму брату з Івано-Франківської області”, — йдеться у повідомленні.

За версією прокуратури, в цей момент зі штабу вийшов 40-річний російський військовий, який почув українську мову від жінки: “Він вийшов до неї з пістолетом та вистрелив у груди. Потерпіла загинула на місці. Крім того, встановлено, що обвинувачений ревнував жінку до інших, при цьому маючи дружину у РФ”.


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