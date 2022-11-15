Двох жителів Ізюма на Харківщині підозрюють у колабораціонізмі

На Харківщині затримали двох жителів Ізюма 54 та 62 років. За версією слідства, чоловіки керували одним з комунальних підприємств, співпрацюючи з російською окупаційною владою.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

“Слідчі затримали “директора” та його заступника в комунальному підприємстві”, — написав Болвінов.

Директором КП “Благоустрій міста Ізюм” став, за версією слідства, 54-річний чоловік, який до російської окупації обіймав посаду інженера з безпеки у цьому комунальному підприємстві, уточнили в прокуратурі.

“Наприкінці березня за пропозицією окупантів він отримав підвищення по кар’єрній сходинці та став директором вказаного підприємства. Працюючи на благо РФ, він організовував роботу вказаного підприємства, брав участь у нарадах під керівництвом окупаційної влади м. Ізюм”, — йдеться у повідомленні.

Інший підозрюваний — 62-річний житель Ізюма — до повномасштабної війни працював начальником дільниці цього ж комунального підприємства.

“При окупантах колаборант добровільно погодився стати заступником директора. Періодично він навіть виконував функції в.о. директора КП, коли призначений окупантами очільник перебував на лікарняному”, — повідомляє прокуратура.

Чоловіків затримали 14 листопада. Їм повідомили про підозру за ч.5 ст.111-1 Кримінального кодексу України. Жителям Ізюма загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Прокуратура проситиме суд взяти підозрюваних під варту.