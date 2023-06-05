Депутата Київради Трубіцина, якого спіймали на хабарі, оголошують у міжнародний розшук — САП

Депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, якого обвинувачують в отриманні 1,39 мільйона гривень хабаря, оголошують у міжнародний розшук. Відомо, що він виїхав за кордон за листом з підписом начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

5 червня колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради.

Суд зважив на системні неявки обвинуваченого у судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перетин кордону указаною особою та задовольнив клопотання у повному обсязі.

Прокуратура також просила звернути в дохід держави заставу за Трубіцина у розмірі 9, 886 мільйона гривень та обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це клопотання буде розглянуто на наступному засіданні 12 червня.