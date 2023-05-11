Кримінал

ДБР прийшло з обшуками до Київради

11 Травня 2023 14:27
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дбр

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки у Київській міській раді.

“Новий день почався із цікавих подій. У будівлі Київської міської ради Територіальне управління ДБР проводить обшук.

Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва стосується приміщень та кабінетів тільки Київської міської військової адміністрації, а саме провадження – відрядження до КМВА солдатів, частина із яких паралельно є депутатами Київради”, – повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко.

Бондаренко заявив, що раніше, усі документи, які є в ухвалі на обшук, вже надавалися слідчим добровільно.

Він додав, що працівники ради будуть сприяти обшуку у рамках процесуальних норм. Слідчі ДБР відеозапис і роботу журналістів заборонили. 

ДБР у четвер поки не повідомляла про проведення слідчих дій у Київраді.


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