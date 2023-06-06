Кримінал

150 тонн мазуту з машинної зали підірваної окупантами Каховської ГЕС течуть Дніпром, – Клименко

6 Червня 2023 15:29
40
читать на русском →

Міністерство внутрішніх справ спільно з Міністерством екології вживає заходів щодо запобігання екологічній катастрофі у зв’язку з витоком мазуту з машинної зали підірваної окупантами дамби Каховської ГЕС, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Під час підриву основи дамби Каховської ГЕС також було знищено машинну залу, в цій машинній залі було близько 450 тонн технічного мазуту. 150 тонн зараз уже в річці Дніпро і йдуть із великою швидкістю через Херсон і далі вниз”, – сказав Клименко у вівторок в ефірі національного телемарафону.

Він повідомив, що відповідні служби Мінекології та ДСНС виконують роботу з ліквідації наслідків цієї ситуації.

“Група виїхала з Києва з відповідним обладнанням, щоб своєчасно ліквідувати можливі наслідки екологічної катастрофи”, – зазначив міністр.

Відповідаючи на запитання про те, чи відомо, хто саме вчинив підрив дамби Каховської ГЕС, глава МВС сказав: “Ми впевнені, що це російські військові, які, найімовірніше, заклали вибухівку в основу цієї дамби”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Червня 2023 18:41
1

Зеленський про підрив Каховської ГЕС: Будуть великі проблеми з водою, затоплення та забруднення
6 Червня 2023 17:29
21

РФ підірвала дамбу для призупинення процесу деокупації та зміщення вектора уваги суспільства – Маляр
6 Червня 2023 16:55
46

У затопленому зоопарку Нової Каховки врятуватися могли лише лебеді та качки, – UAnimals
6 Червня 2023 15:51
67

Уряд спростив процедуру оформлення паспортів
6 Червня 2023 15:37
129

ЄС попереджає про втому від українських біженців
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
Александр КИРШ

Медицинское: давняя традиция пьяных зачатий породила страну дебилов
усі думки