7 березня Швеція офіційно стане членом НАТО

У Білому домі повідомили, що 7 березня Швеція офіційно стане 32-м членом Північноатлантичного альянсу .

Про це йдеться на сайті Білого дому.

“Швеція офіційно приєднається до Альянсу НАТО 7 березня 2024 року, ставши 32-м союзником. Швеція є сильною демократією з високобоєздатною армією, яка поділяє наші цінності та бачення світу”, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що приєднання Швеції до Альянсу зробить США та союзників ще захищенішими.

“НАТО – найпотужніший оборонний альянс в історії світу, і сьогодні він так само важливий для забезпечення безпеки наших громадян, як і 75 років тому, коли наш Альянс був заснований на уламках Другої світової війни”, – наголосили у Білому домі.