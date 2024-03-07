Політика

7 березня Швеція офіційно стане членом НАТО

7 Березня 2024 14:48
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нато, швеція
Прапори НАТО та Швеції / Getty Images

У Білому домі повідомили, що 7 березня Швеція офіційно стане 32-м членом Північноатлантичного альянсу .

Про це йдеться на сайті Білого дому.

“Швеція офіційно приєднається до Альянсу НАТО 7 березня 2024 року, ставши 32-м союзником. Швеція є сильною демократією з високобоєздатною армією, яка поділяє наші цінності та бачення світу”, – йдеться у повідомленні.  

Наголошується, що приєднання Швеції до Альянсу зробить США та союзників ще захищенішими. 

“НАТО – найпотужніший оборонний альянс в історії світу, і сьогодні він так само важливий для забезпечення безпеки наших громадян, як і 75 років тому, коли наш Альянс був заснований на уламках Другої світової війни”, – наголосили у Білому домі. 


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